بعد تطبيق اللائحة..مواطنون: ” الشورت لا يخدش الذوق العام “

حمود العنزي(صدى):

عقب ساعات من تطبيق لائحة الذوق العام، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، دشن مغردون وسما بعنوان ” الشورت لا يخدش الذوق العام ” .

وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،متضمنًا تغريدات بين مؤيد ومعارض لظاهرة ارتداء ” الشورت ” .

وكان مقطع فيديو متداول، قد ادعى القبض على أحد الأشخاص بمجمع تجاري، لكن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، نفى صحة المقطع.

وأكد التويجري على أن الأجهزة الأمنية تباشر مهامها بحفظ النظام وتوفير الأمن في المجمعات التجارية وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يذكر أن اللائحة توضح المقصود بـ ” الذوق العام ” هو مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته؛ بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

وتسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة، حيث يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، ولا يجوز الظهور في مكان عام بزيّ أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

كما لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخّصًا بذلك من الجهة المعنية.

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