بين أبها أو الطائف أو الرياض..اتحاد الكرة يدرس مكان إقامة السوبر
كشفت مصادر عن رغبة اتحاد كرة القدم في إضفاء طابع محلي على مباراة السوبر للموسم المقبل والتي ستجمع بين النصر والتعاون.
ويدرس الاتحاد مكان إقامة المباراة، ومن المرجح أن تكون في أبها أو الطائف أو الرياض، بحسب وسائل محلية.
وكانت النسخ الأخيرة من البطولة قد أقيمت في لندن، ففي 2015 بين النصر، والهلال، وفي عام 2016، بين الأهلي والهلال، وعام 2018 بين الهلال والاتحاد.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله يوم صارت بين النصر والتعاون يبون يخلونها في ابها او الطائف او الرياض.
وين كلامهم عن بطولة السوبر اذا لعبت برا السعودية راح تجذب المتابعين للدوري السعودي والكلام الفاضي.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1095 ] نشر منذ 47 دقيقة
اقترح الطائف انسب لقربها من الرياض والقصيم وجوها اللطيف صيفا ولتنشيط السياحة فيها صيفا
ابو صالح[ عدد التعليقات: 1626 ] نشر منذ 43 دقيقة
كنت اتمني مبارة السوبر تقا م في اسبانيا او باريس او المانيا