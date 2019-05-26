بين أبها أو الطائف أو الرياض..اتحاد الكرة يدرس مكان إقامة السوبر

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن رغبة اتحاد كرة القدم في إضفاء طابع محلي على مباراة السوبر للموسم المقبل والتي ستجمع بين النصر والتعاون.

ويدرس الاتحاد مكان إقامة المباراة، ومن المرجح أن تكون في أبها أو الطائف أو الرياض، بحسب وسائل محلية.

وكانت النسخ الأخيرة من البطولة قد أقيمت في لندن، ففي 2015 بين النصر، والهلال، وفي عام 2016، بين الأهلي والهلال، وعام 2018 بين الهلال والاتحاد.