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  3. ليتها ماتسوق وتفك الناس شرها

ليتها ماتسوق وتفك الناس شرها




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 74637 ] نشر منذ 7 ساعات

ههههههههههههه ,,

,, ويش ذا العله ………..

[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 4 ساعات

هذي ضربها عرق الحمارة…
😂😂😂
وعرق الحمارة .هو التصميلة اللي بغير السنع ..فنقول. رجل استحمل او امرأة استحمرت يعني ابو ورفضوا خير شر،😀😀😀
وكان الناس يستخدموا الحمير ..وبعضها تعاند فأذا دفوهاقدام توقف ولاتخطي خطوة واحدة قدام يدفوها يسحبوها مافيها بعضها تنسدح اذا اوجعها الضرب وترجع ورا زيادة… هههههههههههه
فهذي استحمرت…خلاص مافيه امل.
😂😂😂😂😂

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