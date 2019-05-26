ليتها ماتسوق وتفك الناس شرها

الأحد 26
مايو
ههههههههههههه ,,
,, ويش ذا العله ………..
هذي ضربها عرق الحمارة…
😂😂😂
وعرق الحمارة .هو التصميلة اللي بغير السنع ..فنقول. رجل استحمل او امرأة استحمرت يعني ابو ورفضوا خير شر،😀😀😀
وكان الناس يستخدموا الحمير ..وبعضها تعاند فأذا دفوهاقدام توقف ولاتخطي خطوة واحدة قدام يدفوها يسحبوها مافيها بعضها تنسدح اذا اوجعها الضرب وترجع ورا زيادة… هههههههههههه
فهذي استحمرت…خلاص مافيه امل.
😂😂😂😂😂
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74637 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههههههههههه ,,
,, ويش ذا العله ………..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 4 ساعات
هذي ضربها عرق الحمارة…
😂😂😂
وعرق الحمارة .هو التصميلة اللي بغير السنع ..فنقول. رجل استحمل او امرأة استحمرت يعني ابو ورفضوا خير شر،😀😀😀
وكان الناس يستخدموا الحمير ..وبعضها تعاند فأذا دفوهاقدام توقف ولاتخطي خطوة واحدة قدام يدفوها يسحبوها مافيها بعضها تنسدح اذا اوجعها الضرب وترجع ورا زيادة… هههههههههههه
فهذي استحمرت…خلاص مافيه امل.
😂😂😂😂😂