إبن عاق يرمي بوالدته في الشارع

الأحد 26
مايو
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يا حسرة تربيتها فيك.
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الشئه والائوضه ماتكفيش
تف عليك ياحقير
انت وال ،،،،،،،،
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ابن البلد[ عدد التعليقات: 2202 ] نشر منذ 42 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يا حسرة تربيتها فيك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74637 ] نشر منذ 40 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الرياض الرين الريان[ عدد التعليقات: 1627 ] نشر منذ 21 دقيقة
الشئه والائوضه ماتكفيش
فيصل[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 4 دقائق
تف عليك ياحقير
انت وال ،،،،،،،،