قرار بمنع مذيعة ” شيخ الحارة ” من الظهور إعلاميًا

القاهرة(صدى):

قررت نقابة الإعلاميين في مصر، وقف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج ” شيخ الحارة ” المثير للجدل.

ويأتي ذلك القرار على خلفية أزمة حلقة استضافت فيها الفنان ماجد المصري أهين خلالها الأفارقة أصحاب البشرة السمراء.

وقال نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعده، إن مجلس النقابة اتخذ القرار، بناءً على ما تم رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة ماجد المصري، والتى تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني.

وأضاف: ” بسمة وهبة خالفت أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة ” .

يذكر أن برنامج ” شيخ الحارة ” منذ بداية عرضه أثار جدلا واسعًا، كما أثار العديد من القضايا على مستوى الرأي العام في مصر.

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