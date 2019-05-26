طالبة تخطف زميلها بالجامعة وتصوره عاريًا لإجباره على الزواج منها!

القاهرة(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، أقدمت طالبة جامعية مصرية، على خطف شاب أثناء ذهابه لأداء الاختبار ،وذلك لإجباره على الزواج منها.

واستعانت الفتاة بستة أشخاص لاختطاف الشاب وتصويره عاريًا، وإرغامه على التوقيع على إيصالات أمانة لقبول الزواج منها.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا بخطف شاب أثناء ذهابه لأداء الاختبار، وتم الوصول لمكانه وضبط المتورطين.

وبالتحريات تبين أن الطالب مرتبط عاطفيًا بفتاة ورفض الزواج منها، ما دفعها للاتفاق مع الأشخاص الستة لاختطافه وإجباره على الزواج منها.