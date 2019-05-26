الشرطة توضح حقيقة مقطع القبض على مخالفي الذوق العام بمركز تجاري
أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن مقطع الفيديو المتداول، للقبض على أحد الأشخاص بمجمع تجاري ويدعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام ، عار تماما من الصحة.
وشدد على أن الأجهزة الأمنية تباشر مهامها بحفظ النظام وتوفير الأمن في المجمعات التجارية وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأهاب بالجميع تحرّي الدقة والمصداقية، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة النظامية بإشاعة وإدعاءات غير صحيحة.
عرابي[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 18 دقيقة
شكرا على التوضيح 👌👌
وياريت يضيفوا كمان في لائحة الذوق عمليه فك الفم شبرين قدام الناس عشان عمنا الدرويش يتسوك
واما يبلع بعد التسوك وسخ فمه في بطنه
واما يرمي قرفه على سجاد المسجد .
واقول لمن يقوم بذلك فكنا من القرف هذا ، وتسوك عند الوضوء وهو الاصح والافضل والانظف والاذوق .