الشرطة توضح حقيقة مقطع القبض على مخالفي الذوق العام بمركز تجاري

سعيد العجل(صدى):

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن مقطع الفيديو المتداول، للقبض على أحد الأشخاص بمجمع تجاري ويدعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام ، عار تماما من الصحة.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية تباشر مهامها بحفظ النظام وتوفير الأمن في المجمعات التجارية وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب بالجميع تحرّي الدقة والمصداقية، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة النظامية بإشاعة وإدعاءات غير صحيحة.