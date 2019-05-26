” سند ” يعلن صرف الدفعة النقدية الثالثة للمستحقين

عادل الحربي(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية، اليوم الأحد، عن صرف الدفعة النقدية الثالثة لمن حقق الشروط المطلوبة من بين المسجلين بمبادرة ” سند للزواج ” .

وتشمل الدفعة الثالثة كل من سجل فيها قبل تاريخ 10 مارس الماضي، وحقق الشروط المطلوبة.

وكان مدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر، قد أوضح أن برنامج سند محمد بن سلمان ليس برنامجا لتيسير الزواج فقط.

وأكد أن الزواج مرحلة من مراحل البرنامج، كاشفًا عن المرحلة القادمة من البرنامج موضحًا أنها ستكون خاصة بالإسكان التنموي، ومرحلة أخرى خاصة بالتعليم وغيرها من الخدمات التي يتم من خلالها دعم الشباب.

يذكر أن عدد المستفيدين من دفعتي المبادرة السابقتين، بلغ أكثر من 7800 مستفيد، بقيمة تجاوزت 160 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.

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