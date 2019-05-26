بالفيديو..الموسى: المعاقون لا يحتاجون تنازلات بل يريدون تسهيلات

علي القحطاني(صدى):

حل ناصر بن علي الموسى عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض ” كفيف ” ضيفًا في برنامج ” الليوان ” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر.

وأكد الموسى أن ذوو الإعاقة لاتوجد لديهم مشكلة إنهم يسمون ” ذوو إعاقة ” قائلا: ” ما يهمهم هو أن يحصلوا على حقوقهم والخدمات بالشكل المناسب ” .

وتابع: ” خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قريبٌ جدا من ذوي الإعاقة، وصديقٌ لهم، ويرأس الكثير من جمعيات ذوي الإعاقة عندما كان أميرا للرياض، ومؤسس مركز وجائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ” .

وأضاف: ” رؤية 2030 أكدت على مكانة ذوي الاحتياجات الخاصة عامة وذوي الإعاقة خاصة، وركزت على 3 أدوات لتحويلهم من فئة مستهلكة لفئة منتجة، هي: التعليم، التدريب، والتأهيل ” .

واختتم الموسى حديثه قائلا: ” المعاقون لا يريدون تنازلات، بل يريدون تسهيلات فقط ” .