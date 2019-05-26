بالصور..أمطار محايل تتسبب في انهيار منزل قبل الإفطار بدقائق
تسببت أمطار مركز قنا بمحافظة محايل، مساء أمس السبت، في انهيار سقف منزل مواطن سبعيني مقعد.
وأوضح ابن المسن، أنه قبل أذان المغرب، وأثناء التجهز للإفطار في إحدى الغرف، شعروا بصوت، تبين أنه سقف إحدى الغرف، سقط على الأرض، وتتابعت الغرف الأخرى في السقوط.
وبإبلاغ الدفاع المدني، تم إخلاء المنزل، ولم يصب أحد من الأسرة بأذى.
ومن جانبه أكد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أنه سيتم تشكيل لجنة من المحافظة ومن مركز قنا ومن الدفاع المدني والبلدية والجمعية الخيرية بقنا، وكذلك من المالية والضمان الاجتماعي؛ وذلك للوقوف على المنزل المتضرر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74624 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على سلامة الارواح ، وربنا يعوض عليهم .. آمين ,,
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1130 ] نشر منذ 42 دقيقة
امطار غزيرة يوميا على محايل منذو اسبوع …
مركز قنا هو منطقة غرب جنوب محايل وغرب الشعبين ..وهي منطقة سهول جبلية جميلة مكسوة بالخضرة
وكان فيها سوق يسمى سوق الاثنين .وتقريبا يقال انو عام ١٤٠٢ جاء عليها مطر الصباح..وكان مطر شديد وشال السوق كليا وكسر الكباري ولازالت شاهد على ذاك الدمار الى يومنا هذا وهي كبار وادي عسلان ووادي خيم..وهلك ناس كثيرين وسمي مطر السبت ..
ولأن المركز اساسا يقع في سهل جبلي والسيول تنزل عليه من المنحدرات الجبلية ..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1130 ] نشر منذ 41 دقيقة
امطار غزيرة يوميا على محايل منذو اسبوع …
مركز قنا هو منطقة غرب جنوب محايل وغرب الشعبين ..وهي منطقة سهول جبلية جميلة مكسوة بالخضرة
وكان فيها سوق يسمى سوق الاثنين .وتقريبا يقال انو عام ١٤٠٢ جاء عليها مطر الصباح..وكان مطر شديد وشال السوق كليا وكسر الكباري ولازالت شاهد على ذاك الدمار الى يومنا هذا وهي كباري وادي عسلان ووادي خيم..وهلك ناس كثيرين وسمي مطر السبت ..
ولأن المركز اساسا يقع في سهل جبلي والسيول تنزل عليه من المنحدرات الجبلية ..
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5394 ] نشر منذ 22 دقيقة
الحمد لله على سلامتهم والله يعوض عليهم