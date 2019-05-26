بالصور..أمطار محايل تتسبب في انهيار منزل قبل الإفطار بدقائق

أبها(صدى):

تسببت أمطار مركز قنا بمحافظة محايل، مساء أمس السبت، في انهيار سقف منزل مواطن سبعيني مقعد.

وأوضح ابن المسن، أنه قبل أذان المغرب، وأثناء التجهز للإفطار في إحدى الغرف، شعروا بصوت، تبين أنه سقف إحدى الغرف، سقط على الأرض، وتتابعت الغرف الأخرى في السقوط.

وبإبلاغ الدفاع المدني، تم إخلاء المنزل، ولم يصب أحد من الأسرة بأذى.

ومن جانبه أكد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أنه سيتم تشكيل لجنة من المحافظة ومن مركز قنا ومن الدفاع المدني والبلدية والجمعية الخيرية بقنا، وكذلك من المالية والضمان الاجتماعي؛ وذلك للوقوف على المنزل المتضرر.