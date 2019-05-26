محامي الأهلي: دجانيني أستلم كامل حقوقه ولن نفرط في مكتسباتنا

طلال الغامدي(صدى):

أوضح محامي النادي الأهلي خالد نصار، أن اللاعب دجانيني التزم بعقده مع النادي، مؤكدًا على أنه حصل على كامل حقوقه و لا يوجد أي اختلاف.

وأضاف “نصار” أن الشرط الجزائي 20 مليون دولار، مطمأنًا الجماهير الأهلاوية بأن مكتسبات النادي لن يتم التفريط فيها .

وكانت كشفت تقارير صحفية على جانب أخر أن محترف النادي الأهلي، اللاعب دجانيني تفاريس لن يكون موجوداً في صفوف الفريق الموسم القادم، نظرًا لأزمة مستحقاته، موضحًة أنه هناك ثلاثة أندية إنجليزية هي ولفرهامبتون وايفرتون ووست هام، بالإضافة لنادي مروز أزول المكسيكي تسعى للتعاقد معه .