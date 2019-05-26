محامي الأهلي: دجانيني أستلم كامل حقوقه ولن نفرط في مكتسباتنا
أوضح محامي النادي الأهلي خالد نصار، أن اللاعب دجانيني التزم بعقده مع النادي، مؤكدًا على أنه حصل على كامل حقوقه و لا يوجد أي اختلاف.
وأضاف “نصار” أن الشرط الجزائي 20 مليون دولار، مطمأنًا الجماهير الأهلاوية بأن مكتسبات النادي لن يتم التفريط فيها .
وكانت كشفت تقارير صحفية على جانب أخر أن محترف النادي الأهلي، اللاعب دجانيني تفاريس لن يكون موجوداً في صفوف الفريق الموسم القادم، نظرًا لأزمة مستحقاته، موضحًة أنه هناك ثلاثة أندية إنجليزية هي ولفرهامبتون وايفرتون ووست هام، بالإضافة لنادي مروز أزول المكسيكي تسعى للتعاقد معه .
ابو صالح[ عدد التعليقات: 1094 ] نشر منذ 1 ساعة
محامي الأهلي: دجانيني أستلم كامل حقوقه ولن نفرط في مكتسباتنا كفاية هدر مالي علي لاعبين الاجانب ومدربين وتتحمل الاندية الشرط الجزائي اقترح كل نادي يوقع عقد مع مدربين ولاعبين اجانب لمدة موسم واحدفقط لو حقق انجازت وبطولات للنادي يجدد معه موسم اخر واذا كان العكس يكتفي مدة العقد فقط تجنبا للشرط الجزائي التي تحملتها الاندية خاصة الاندية الكبيرة مثل الهلال الغي عقده مع خيسوس وقبله الروماني واليوناني وغيرهم كم من ملايين اهدرت لدفع الشرط الجزائي لهم من خبرتنا معظم لاعبين ومدربين كما صرح خيسوس يتمنو التدريب في السعودية والامارت لمعرفتهم انهم هما الكسبانيين في حالة الغاء عقودهم والاندية مجبره علي الدفع الشرط الجزائي التي تقدر بالملايين الاخ دجانيني بيضحك علي الاهلي وأضاف “نصار” أن الشرط الجزائي 20 مليون دولار، مطمأنًا الجماهير الأهلاوية بأن مكتسبات النادي لن يتم التفريط فيها .علي مين تلعبها يا دجانيني مستوك زي احمد موسي لاعب النصر لاروحت ولا جيت عكس السومة لاعب حسم يستطيع ان يحسم النتيجة لصالح الاهلي في كثير من المباريات
ابو راشد[ عدد التعليقات: 1625 ] نشر منذ 59 دقيقة
وكانت كشفت تقارير صحفية على جانب أخر أن محترف النادي الأهلي، اللاعب دجانيني تفاريس لن يكون موجوداً في صفوف الفريق الموسم القادم، نظرًا لأزمة مستحقاته مع السلامة الباب يفوت جمل بيستغل الاهلي بالشرط الجزائي التي تقدر ب 20 مليون دولار يعني اكثر من 100 مليون ريال بهذا المبلغ يستطيع الاهلي التعاقد مع لاعبين عرب مميزين من مصر والمغرب العربي