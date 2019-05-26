رغم خسارة بطولة كأس الملك 2019.. بيكيه: ” كانت سنة جيدة “

نواف السالم(صدى):

لم يعبء بيكيه نجم برشلونة بخسارة بطولة كأس الملك 2019، والهزيمة المدوية التي لحقت بفريقه للمرة الثانية في أقل من شهر، بعد أن أطاح فالنسيا بهم.

وعلق بيكيه بعد خسارة بطولة كأس الملك 2019 بطريقة أثارت استفزار بعض الجماهير، حيث قال : ” لقد كانت سنة جيدة! – أي سنة تفوز بها بلقب الليغا تكون سنةً جيدة! – في آخر الأسابيع أضعنا فرصة جعلها سنة أفضل بكثير ” .

وتابع بيكه عن رحيل فالفيردي: ” نريده أن يستمر، لكن هذا القرار لا يعتمد. علينا، الآن حان الوقت لنُقيم كيف كان موسمنا ” .

وخسر برشلونة بطولة كأس الملك 2019 بعد أن اهتزت شباكه بهدفين في 33 دقيقة، بينما أحرز ميسي هدفًا لحفظ ماء الوجه.