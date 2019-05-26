سيول اليمن تُعري الحوثيين.. الأمطار تكشف عن كم هائل من الألغام في البقع

فهمي محمد(صدى):

كشفت أمطار وسيول اليمن، عن وجه جماعة الحوثي الإرهابية الحقيقي، بعد أن تكشفت كمية الألغام الهائلة التي زٌرعت في أراضي اليمن من قٍبل جماعة إيران الإرهابية.

وجرفت سيول اليمن التي شهدتها خلال الأيام الماضية، في منطقة البقع باليمن كم هائل من الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا الحوثية، لتؤكد عدم اهتمامهم بكل الأعراف الدولية الداعية إلى حماية المدنيين ومصادر رزقهم.

وكانت الفرق الهندسية مدعومة بالإسناد الهندسي لقوات التحالف، قامت بنزع كميات كبيرة من الألغام في تلك المناطق وهو امتدادٌ لدور القوات الشرعية المدعومة من التحالف تجاه اليمنيين والمحافظة على أرواحهم من جرائم الحوثيين.