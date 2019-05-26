مرابطون عابدون صائمون.. ” الحرس الوطني ” تستعرض جهود جنودها
وجهت وزارة الحرس الوطني الشكر إلى جنودها المرابطين على طريقتها الخاصة، مستعرضة كفاحهم وتعبهم وسط الصيام.
ونشرت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تكشف خلاله الجهود المبذولة من قبل جنودها لحماية أرضهم وشعبهم.
ودعت الوزارة اللع بحماية جنودها البواسل، معلقة على مقطع الفيديو ” مرابطون.. عابدون.. صائمون اللهم احفظ بلادنا و جنودنا من كل شر ” .
مرابطون.. عابدون.. صائمون
اللهم احفظ بلادنا و جنودنا من كل شر #وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/5WI9xwzCUp
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) May 25, 2019
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5394 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يحفظهم وينصرهم