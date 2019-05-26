مرابطون عابدون صائمون.. ” الحرس الوطني ” تستعرض جهود جنودها

علي القحطاني(صدى):

وجهت وزارة الحرس الوطني الشكر إلى جنودها المرابطين على طريقتها الخاصة، مستعرضة كفاحهم وتعبهم وسط الصيام.

ونشرت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تكشف خلاله الجهود المبذولة من قبل جنودها لحماية أرضهم وشعبهم.

ودعت الوزارة اللع بحماية جنودها البواسل، معلقة على مقطع الفيديو ” مرابطون.. عابدون.. صائمون اللهم احفظ بلادنا و جنودنا من كل شر ” .