  • الأحد 26

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مرابطون عابدون صائمون.. ” الحرس الوطني ” تستعرض جهود جنودها

مرابطون عابدون صائمون.. ” الحرس الوطني ” تستعرض جهود جنودها

مرابطون عابدون صائمون.. ” الحرس الوطني ” تستعرض جهود جنودها
علي القحطاني(صدى):

وجهت وزارة الحرس الوطني الشكر إلى جنودها المرابطين على طريقتها الخاصة، مستعرضة كفاحهم وتعبهم وسط الصيام.

ونشرت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تكشف خلاله الجهود المبذولة من قبل جنودها لحماية أرضهم وشعبهم.

ودعت الوزارة اللع بحماية جنودها البواسل، معلقة على مقطع الفيديو ” مرابطون.. عابدون.. صائمون اللهم احفظ بلادنا و جنودنا من كل شر ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5394 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يحفظهم وينصرهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *