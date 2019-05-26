فالنسيا يُزيد جراح برشلونة ويتوج بـ بطولة كأس الملك 2019

ماجد محمد(صدى):

توج فالنسيا بـ بطولة كأس الملك 2019 بعد هزيمة صاعقة لبرشلونة الذي ظن أنه سيتوج باللقب.

وفاز فالنسيا على البرسا بهدفين مقابل هدف، في مباراة غير متوقعة، زادت من جراح النادي الكتالوني الذي خسر بطولة كأس الملك 2019 لتنضم إلى خسارته المُخزية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم فالنسيا خلال 33 دقيقة فقط بهدفين على البارسا، وهو ما زاد من هجوم الجماهير على أرنستو فالفيردي محملينه مسؤولية الهزيمة كاملة.