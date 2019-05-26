فالنسيا يُزيد جراح برشلونة ويتوج بـ بطولة كأس الملك 2019
توج فالنسيا بـ بطولة كأس الملك 2019 بعد هزيمة صاعقة لبرشلونة الذي ظن أنه سيتوج باللقب.
وفاز فالنسيا على البرسا بهدفين مقابل هدف، في مباراة غير متوقعة، زادت من جراح النادي الكتالوني الذي خسر بطولة كأس الملك 2019 لتنضم إلى خسارته المُخزية لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وتقدم فالنسيا خلال 33 دقيقة فقط بهدفين على البارسا، وهو ما زاد من هجوم الجماهير على أرنستو فالفيردي محملينه مسؤولية الهزيمة كاملة.
فيلسوف[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 24 دقيقة
توج فالنسيا بـ بطولة كأس الملك 2019 بعد هزيمة صاعقة لبرشلونة الذي ظن أنه سيتوج باللقب نفس الا حصل عندنا توج التعاون بكاس الملك لاول مرة في حياته خسارة برشلونه المتخم بالبطولات مثل الاتحاد ايضا المتخم بالبطولات كرة القدم لاتعترف بالاسماء الكبيرة تخدم من يخدمها وهذا حال الكرة يوما لك ويوما عليك البرشا لم يكن في يومه وايضا هزيمته من ليفربول لم يكن في يومه وودع البطولة الاوربية لكل جواد كبوة مثل الهلال خسر الدوري والكاس والعربية تبقي الاسيوية فقط والعالمية صعبة علي الاندية السعودية