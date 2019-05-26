” فيفا ” يبارك للنصر على بطولة دوري المحترفين
هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، نادي النصر لحصوله على لقب بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كما بارك رئيس فيفا إلى اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجماهير النادي بمناسبة هذا الفوز، معبرًا عن صعوبة المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وعن العمل الكبير الذي قدمته إدارة النادي.
وحصل نادي النصر، على لقب دوري المحترفين بعد فوزه على الباطن في الجولة الأخيرة من البطولة، فيما احتل الهلال المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.
ابونايف[ عدد التعليقات: 1256 ] نشر منذ 3 ساعات
صح النوم الحين بناخذ الاسيويه صعبه قويه ونجلط الطواقي هههههه
ابو خالد[ عدد التعليقات: 936 ] نشر منذ 44 دقيقة
فيفا ” يبارك للنصر على بطولة دوري المحترفين غير هذا الموسم سباق مرثوني بين الهلال والنصر في البداية كان الفارق شاسعا لصالح الهلال وتقلص الفارق رويد رويدا لصالح العالمي وانتزع البطولة من الحوت الازرق العملاق انتازعا وتوج ببطولة الدوري وكاس الامير محمد بن سلمان الجديده المبهره الجميلة في تصميمها التي تضاهي كاس العالم في شكلها وتصميمها الاجمل والاكبر حجما