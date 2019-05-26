” فيفا ” يبارك للنصر على بطولة دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، نادي النصر لحصوله على لقب بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما بارك رئيس فيفا إلى اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجماهير النادي بمناسبة هذا الفوز، معبرًا عن صعوبة المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وعن العمل الكبير الذي قدمته إدارة النادي.

وحصل نادي النصر، على لقب دوري المحترفين بعد فوزه على الباطن في الجولة الأخيرة من البطولة، فيما احتل الهلال المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.