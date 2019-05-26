عابد فهد يفكر في الاعتزال.. والجمهور في صدمة

أميرة خالد(صدى):

يبدو أن الفنان عابد فهد بدأ يفكر في الاعتزال ، بينما يرى الجمهور أنها خطوة مبكرة للغاية.

وكشفت مصادر مقربة من عابد فهد أنه يفكر في اعتزال المجال؛ على خلفية الحالة التي يعاني منها السوق الدرامي في الوقت الحالي.

وأنصدم جمهور عابد فهد في هذه الأنباء؛ نظرًا لمشاركته خلال الموسم الجاري في أكثر من دور عبر عملين مختلفين: فهو السياسي ” جبران اليساري ” في ” عندما تشيخ الذئاب ” وهو أيضاً أمير ناصر الهارب من الإعدام في ” دقيقة صمت ” ، وبرع فهد في تأدية الأدوار ونال إعجاب المشاهدين؛ لذلك يبدو أن هناك رفض لفكرة اعتزاله.