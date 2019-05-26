” جيسوس ” يكشف وجهته القادمة: أريد حصد الألقاب
كشف جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق، عن وجهته خلال الفترة القادمة، ومدى تأثير المقابل المادي على اختياره للفريق.
وأكد ” جيسوس ” في تصريحات صحفية، أنه يريد العمل في أوروبا، لافتًا إلى أن الأمر ليس ماديًا لكنه يريد وظيفة تسمح له بالفوز بالألقاب.
كما أشار إلى أنه رفض عرضين من نوادي برتغالية خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الأنباء المترددة حول تدريبه إحدى الفرق البرازيلية غير صحيحة ومجرد شائعات.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1092 ] نشر منذ 16 دقيقة
” جيسوس ” يكشف وجهته القادمة: أريد حصد الألقاب اقولك ياشايب انت ناوي للعوده تدريب الهلال بس متكبار ومتعالي تبغا سامي الجابر يتوسطلك عندهم علينا يا جيسوس تسوق لنفسك علشان تبغا عقدك يكون فلكي مع الهلال ولا غير الهلال انا سمسار وعرف كل هذه الحركات ماتخفي علينا هذه الامور كل يوم والثاني طالع في الاعلام علشان تسوق لنفسك