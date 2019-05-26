” جيسوس ” يكشف وجهته القادمة: أريد حصد الألقاب

نواف السالم(صدى):

كشف جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق، عن وجهته خلال الفترة القادمة، ومدى تأثير المقابل المادي على اختياره للفريق.

وأكد ” جيسوس ” في تصريحات صحفية، أنه يريد العمل في أوروبا، لافتًا إلى أن الأمر ليس ماديًا لكنه يريد وظيفة تسمح له بالفوز بالألقاب.

كما أشار إلى أنه رفض عرضين من نوادي برتغالية خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الأنباء المترددة حول تدريبه إحدى الفرق البرازيلية غير صحيحة ومجرد شائعات.