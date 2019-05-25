الصين تغزو العالم بقطار فائق السرعة

بكين(صدى):

تعمل الصين حاليًا على تطوير وتصميم نموذجًا أوليًا لقطار فائق السرعة محلي الصنع؛ لتسهيل السفر على الركاب وجعله أسرع.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن القطار فائق السرعة يمكنه أن يسير بسرعة قصوى تبلغ 600 كيلو متر في الساعة أي 373 ميلًا في الساعة.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال نجاح القطار في تسجيل هذه السرعة القصوى، سيكون قادرًا على القيام برحلة بين لندن وباريس في 49 دقيقة فقط، بالإضافة إلى تخفيض مدة الرحلة بين شنغهاي وبكين أهم مدن الصين من 5.5 إلى 3.5 ساعة.

وتمتلك الصين أسرع قطار تجاري في العالم، بينما تعمل حاليًا على أسرع قطار لنقل الركاب مع مهندسون ذو خبرة عالية، إذ تم استعراض النموذج الأول للقطار في مدينة تشينغداو الشرقية على أن يتم عرضه في وسائل الإعلام قريبًا.