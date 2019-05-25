وظائف صحية شاغرة في أرامكو الطبي بالظهران

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، باب التقديم على عدة وظائف صحية شاغرة للمواطنين والمقيمين، للعمل في فروع المركز بمحافظة الظهران.

وأوضح المركز عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، بشرط وجود خبرات سابقة.

وأَضاف أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” طبيب أسنان أطفال، طبيب أسنان عام، أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين ” ، مشيرًا إلى أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءً من اليوم السبت 25 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط شروط الوظائف المُعلنة، من هنـــــــا .