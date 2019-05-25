مجهول يحرق مسجد في ألمانيا

برلين(صدى):

اشتعل حريق ضخم في مسجد بمدينة هاغن الألمانية، اليوم السبت، بعدما أقدم مجهول على إضرام النار في حاويات أمام المسجد.

وتسبب حريق مسجد ألمانيا في أضرار مادية في الجامع، فيما أجلت السلطات الألمانية العائلات والأطفال بالمتواجدين بالقرب من مكان الحادث.

وعلى الفور فتحت السلطات تحقيقًا في حادث حريق المسجد، والذي توصل مبدئيًا بعد تفريغ كاميرات المراقبة بأن شخص مجهول اقترب من حاويات النفايات أمام المسجد برفقة كلابه وأخرج شيئًا من ملابسه واشتعلت النيران بعد مغادرته.