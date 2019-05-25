خالد سامي في العناية المركزة بأحد مستشفيات جدة

أميرة خالد(صدى):

يرقد الفنان خالد سامي، في العناية المركز بأحد مستشفيات جدة، دون الكشف عن أسباب دخوله إلى المستشفى حتى الآن.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان خالد سامي وهو على سرير العناية المركزة، لتحصل على تفاعل كبير من قبل جمهوره داعين له بالشفاء.

وبدأت الصورة في التداول بين زملائه الإعلاميين والفنانين، إذ نشر راشد العقيل معد برنامج UFM صورة خالد سامي في المستشفى، معلقًا ” الفنان خالد سامي يرقد في العناية المركزة في حالة حرجة لاتحرموه من دعواتكم ” .

ودعا محمد سلامة لباحث والناقد الفني له بالشفاء، قائلًا ” نسأل الله أن يشفي الفنان الكبير والخلوق خالد سامي ويطمئننا عليه بعد العارض الصحي المفاجيء الذي تعرض له ” .

واشتهر خالد سامي من خلال برنامج ” أوراق ملونة ” وبرنامج ” من كل بستان زهرة ” ، ليشارك بعد ذلك في الدراما المصرية مثل مسلسل النوة.