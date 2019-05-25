خالد العطوي: راضٍ عما قدمه الأخضر للشباب في مباراة اليوم

نواف السالم(صدى):

علق المدرب الوطني خالد العطوي، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عامًا لكرة القدم، على خسارة الأخضر اليوم أمام منتخب فرنسا بثنائية دون رد في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في مونديال الشباب ببولندا.

وقال المدرب : راضٍ عما قدمه اللاعبين في مباراة اليوم حتى وإن خسرنا، والآن نغلق صفحة فرنسا ونفتح صفحة جديدة لمباراة مالي .

وأضاف : المنتخب الوطني لم يفقد الأمل بعد في البطولة وسيكون هناك استعداد على أعلى مستوى لمباراة مالي من أجل تحقيق الفوز.