خيركم وإذاعة القرآن يختتمان مسابقة المهرة في موسمها الرابع

نايف السالم(صدى):

اختتمت جمعية ” خيركم ” لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة مساء اليوم ،في مبنى الإذاعة بوزارة الإعلام بالرياض مسابقة ” المَهرة 4 ” ، والتي بثت على أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة

وفاز بالمسابقة التي تُنظمها الجمعية وأقيمت لإبراز النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة بالمركز الأول علي عسيري بمبلغ وقدره 30 ألف ريال ، فيما حصل عمار الطيبي الفائز بالمركز الثاني على 20 ألف ريال ، وذهبت 25 ألف ريال للفائزين بالمركز الثالث والرابع محمود الهاجري وعبدالله ظاهر.

و أكد رئيس مجلس إدارة جمعية ” خيركم ” بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن إذاعة القرآن الكريم حملت على عاتقها نشر كتاب الله وتعليمه وخدمة المسلمين في كل مكان، وهي الرسالة ذاتها التي حملتها هذه البلاد منذ عهد المؤسس طيّب الله ثراه وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله شاكرا ومقدرا جهودهم في إنجاح المسابقة.

من جهته بين مدير عام جمعية خيركم الأستاذ عبدالعزيز فتني أن مسابقة ” المهرة ” القرآنية التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل وفق شراكة قرآنية متميزة بين الجمعية وإذاعة القرآن الكريم بالمملكة، حَظِيت بمتابعة كبيرة وإشادات واسعة من مختلف العالم الإسلامي.

وفي السياق نفسه أشاد مدير عام إذاعة القرآن الكريم الأستاذ خالد الرميح بفكرة المسابقة التي لَقِيَت أصداء واسعة وتفاعل المستمعين في العالم الإسلامي بجمال أصوات المتسابقين فيها؛ آملاً أن تستمر وتتوسع في السنوات القادمة، وأن تكون داعمة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم.

يُذكر أن برنامج المهرة الرمضاني حصد نجاحًا كبيرًا خلال الثلاثة أعوام الماضية على مستوى المملكة، وقد تميز هذا العام بفقرة جديدة للمتصلات لمنحهن حق المشاركة في البرنامج والتنافس لنيل الجوائز، كما حصل المشاركون عبر الهاتف على جوائز قيمة.