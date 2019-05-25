للنساء.. مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مصرف الراجحي عن توافر وظائف شاغرة للنساء الحديثات التخرج من حملة شهادة البكالوريوس وذلك للعمل في المصرف في المحافظات التالية جدة، والسليل، والأفلاج، تحت مسمى وظيفي ممثل خدمات مبيعات.

واشترط المصرف أن تكون المتقدمات من حملة الجنسية العربية السعودية، ان تكن حاصلات على شهادة البكالوريوس في الاختصاصات المالية، أو الإدارية، لا يشترط المصرف أن تكون المتقدمات من صاحبات الخبرات السابقة

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