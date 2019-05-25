مدافع نابولي يرفض المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن رفض مدافع نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، الجزائري فوزي غلام، المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وقال المصادر إن المدير الفني جمال بلماضي، اضطر لتعديل قائمة اللاعبين النهائية التي ستشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما رفض غلام المشاركة في البطولة.

وأضاف أن بلماضي، كان يأمل في تواجد غلام في القائمة النهائية رفقة زميله في نابولي، آدم وناس، بدليل توجيه دعوة رسمية لهما، قبل أن يضطر لمراجعة حساباته بعد هذا الموقف غير المنتظر.