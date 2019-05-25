بعد إشهار إسلامه.. البرازيلي سيرجيو يتواجد في الحرم المكي (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، لاعب فريق الهلال والاتحاد السابق البرازيلي سيرجيو وهو يتواجد في الحرم المكي الشريف، بعد أن أكرمه الله بـالإسلام.

وكان الكابتن محمد سويد لاعب نادي الاتحاد قد أعلن عبر فيديو موثق، اليوم الأربعاء، عن قيام اللاعب البرازيلي، سيرجيو ريكاردو، بإشهار إسلامه.

في حين قال اللاعب سيرجيو بدوره: ” أنا الآن مسلم الحمدلله، وباشرت بالصلاة، وقرار إسلامي كان أفضل قرار اتخذته في حياتي “ .