بالفيديو.. ميلانيا ترامب تتعرض للإحراج بسبب فستانها

واشنطن(صدى):

حظى فستان ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تسبب في إحراجها.

وكالعادة تسبب فستان ميلانيا ترامب في إحراجها بشكل كبير، إذ رفعته الرياح أثناء نزولها على سلم الطائرة الخاصة بالرئاسة الأمريكية في مطار طوكيو برفقة زوجها.

وحاولت ميلانيا السيطرة على الفستان والتقاط أطرافه خوفًا من شدة الرياح، لتلقط عدسات الكاميرات هذه اللحظة بسرعة كبيرة.

ووثق مقطع فيديو لحظة تطاير فستان ميلانيا ترامب، وهي تنزل من الطائرة الخاصة بالرئاسة الأمريكية مع زوجها في مطار طوكيو.