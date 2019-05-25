بالفيديو.. ميلانيا ترامب تتعرض للإحراج بسبب فستانها
حظى فستان ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تسبب في إحراجها.
وكالعادة تسبب فستان ميلانيا ترامب في إحراجها بشكل كبير، إذ رفعته الرياح أثناء نزولها على سلم الطائرة الخاصة بالرئاسة الأمريكية في مطار طوكيو برفقة زوجها.
وحاولت ميلانيا السيطرة على الفستان والتقاط أطرافه خوفًا من شدة الرياح، لتلقط عدسات الكاميرات هذه اللحظة بسرعة كبيرة.
ووثق مقطع فيديو لحظة تطاير فستان ميلانيا ترامب، وهي تنزل من الطائرة الخاصة بالرئاسة الأمريكية مع زوجها في مطار طوكيو.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13757 ] نشر منذ 5 ساعات
لو محرجه مالبسته😊😂
القرشي[ عدد التعليقات: 2564 ] نشر منذ 4 ساعات
هاذي مشكلة بعض الحريم يلبسون ملابس فاضحة ممكن تظهر من خلالها مناطق حساسة في جسمها
أو ترتدي ملابس لاصقة جدآ على جسدها وإذا شاهدت الرجال يناظرونها قامت تتكلم عليهم وتلومهم
على نظراتهم تلك !!!
والله أمرهن عجيب لو سترن أنفسهن لم يتجرأ كائن من كان أن ينظر لهن بأي نظره كانت ولكن ما
عسانا أن نقول غير … اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله فأجرنا اللهم من تبعات فعل السفهاء والسفيهات .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74624 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا اللي يقول // طير الفستان عن سيقان ميلان ,,
,, متعوده على كذا .. ايش الغريب ………..!!