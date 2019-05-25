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  3. شاب حافظ القرآن الكريم بطريقة عجيبة

شاب حافظ القرآن الكريم بطريقة عجيبة




11 تعليق

[ عدد التعليقات: 74624 ] نشر منذ 3 ساعات

بسم الله ، ماشاء الله ، تبارك الله ,,

,, الله يوفقه ويغفر لنا وله .. آمين ,,

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