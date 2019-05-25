” الحصيني ” : أمطار وسيول بهذه المناطق خلال ” ٤٨ ” ساعة القادمة

علي القحطاني(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني استمرار هطول أمطار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير ونجران وجازان خلال ” ٤٨ ” ساعة القادمة.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لازالت الحالة الممطرة مستمرة على مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير ونجران وجازان، ثم تمتد نواحي الشمالية خلال ” ٤٨ ” ساعة القادمة بإذن الله.

وأضاف : و فرصة السيول وجريان الأودية واردة على مناطق الباحة والطائف وعسير ونجران وجازان! ابتعدوا عن الأودية وارفعوا الحلال عن المنخفضات فيها.