اختتام البرامج والأنشطة الرمضانية بحضور الدكتور عبدالوهاب العيد

سعيد العجل(صدى):

احتفلت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض مع نزلائها باختتام البرامج والأنشطة الرمضانية، بحضور الدكتور عبدالوهاب العيد؛ مساعد مدير عام فرع الوزارة للرعاية الاجتماعية، والدكتور جاسم الحربي ؛ واللاعب سعد الحارثي ، والاعلامي معن القوبعي؛ ومجموعة النهر الجاري؛ومجموعة نوافذ ، والشاعر عبدالله بن جليغم نجم برنامج زد رصيدك ؛ وعدد من منسوبي الدار والوزارة والشخصيات المهتمة بالشأن الاجتماعي، .

وتخلل الحفل كلمة لفهد القميزي؛ مدير الدار، وقصيدة وطنية للشاعر عبداللة بن جليغم نجم بداية، ثم كلمة للدكتور عبدالوهاب العيد؛ حثّ فيها الأبناء على الحرص والاستفادة من أنشطة الدار للعودة مرة أخرى إلى خدمة أهلهم ووطنهم وقيادتهم. ووزعت الجوائز على المتميزين من الطلاب بجميع الانشطة ، والمتفاعلين في النشاطات الرياضية، كما تم تقديم الشهادات التقديرية للأخصائيين والمشرفين في الدار، والمراكز الرياضيه حيث حصل فريق العزيزيه على المركز الاول وعاصفة الحزم على المركز الثاني من طلاب دار الملاحظة، وتضمنت دروعاً تذكارية. وفي ختام الحفل قدّم الأحداث شكرهم للدار والقائمين عليها ولمقام الوزارة، على ما شاهدوه من اهتمام كبير بأبنائهم وتقديم الرعاية والتوجيه والإرشاد لهم والبرامج الثقافية والدينية ليعودوا إلى أهلهم أكثر نفعاً.