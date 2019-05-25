بالفيديو.. بعد 14 عام.. الأمير النائم يحرك رأسه
ظهر الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف بـ ” الأمير النائم ” في حالة صحية أفضل من السابق، بعد فترة طويلة من المرض.
وكشف مقطع فيديو نشره شقيقه الأمير محمد بن خالد بن طلال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تحريك الأمير النائم لرأسه في الجهتين يمينًا ويسارًا.
وتعرض الأمير الوليد بن خالد بن طلال إلى حادث مأسوي في لندن عام 2005، أدخله في غيبوبة منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
واعتاد والده وأقاربه في زيارته باستمرار والتقاط الصور معه رغبتهم منهم في شعورهم أنه بجانبهم دائمًا، إذ تم تجهيز غرفة خاصة به في المنزل حتى يشعروا بوجوده معهم.
ركزوا على تحريك الوليد لرأسه من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين … هاذي رابع مره اليوم…. اللهم لك الحمد والشكر … يا أرحم الراحمين … 🤲🏻❤️☝🏻 pic.twitter.com/ar0pWzZL1y
— محمد بن خالد بن طلال (@mkt_alsaud) May 25, 2019
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13755 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله الذي بنعمه تتم الصالحات❤الله يشفيه ويعافيه ويقر عين والديه فيه
الابهاوي[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب وفي هذا الشهر الكريم
شهر رمضان المبارك
ان ينزل عليه الصحه والعافيه
سبحان الله العظيم وبحمده[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم انك عفو تحب العفو فعفو عنا الله يشفيه ويعافيه وكل مرضى المسلمين اجمعين امين
متقاعد عاى قيد الحياة[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسال الله ان يشفيه ويشفي كل مريض ويجعل اهله من الصابرين .آميييين
سبحانك يارب[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لك الحمد والشكر
يارب تشفيه وتقومه بالسلامه وتفرح قلب والده ووالدته
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4374 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشافية ويعافية
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 1 ساعة
اسال الله العظيم رب العرش الكريم
ان يشفيه وان يلبسه ثوب الصحه والعافيه
وجميع مرض المشلمين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74607 ] نشر منذ 56 دقيقة
سبحان الله والحمد لله ,,
,, الله يشفيه ويعافيه مما فيه ,, آمين ,,
فهـــــــــد[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يشفيه . وياليت والده يتخلص من شركة التامين سوليدرتي السعوديه التي تنهب في الناس وتتهمهم بالباطل موظف مصاريه ولبنانيين وكل حادث يتهمون صاحب التامين ويتلاعبون بالبيانات وفي النهايه يتهمونه باخفا حقائق جورهريه وانا ظلموني ويبون 6000 الاف بغير حق حسبي الله على من اسسها ان كان موظف حراميه في شركته
وانا اقول انتبهو من هذي الشركه لا احد يامن عندهم نصيحه لوجه الله ( شركة التامين سوليدرتي السعوديه )