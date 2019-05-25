بالفيديو.. بعد 14 عام.. الأمير النائم يحرك رأسه

علي القحطاني(صدى):

ظهر الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف بـ ” الأمير النائم ” في حالة صحية أفضل من السابق، بعد فترة طويلة من المرض.

وكشف مقطع فيديو نشره شقيقه الأمير محمد بن خالد بن طلال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تحريك الأمير النائم لرأسه في الجهتين يمينًا ويسارًا.

وتعرض الأمير الوليد بن خالد بن طلال إلى حادث مأسوي في لندن عام 2005، أدخله في غيبوبة منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

واعتاد والده وأقاربه في زيارته باستمرار والتقاط الصور معه رغبتهم منهم في شعورهم أنه بجانبهم دائمًا، إذ تم تجهيز غرفة خاصة به في المنزل حتى يشعروا بوجوده معهم.