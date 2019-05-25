الأخضر يخسر في افتتاح مشواره بمونديال الشباب

نواف السالم(صدى):

خسر المنتخب الوطني تحت 20 عامًا أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والمقامة حاليًّا في دولة بولندا.

وتمكن المنتخب الفرنسي في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر الشوط الأول في إحراز هدفه الأول عبر اللاعب يوسف فوفانا عبر تصويبة قوية خدعت الحارس عبدالرحمن الشمري.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب الوطني العودة في المباراة من أجل تسجيل هدف التعادل، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

واحرز منتخب فرنسا في الدقيقة الخامسة والسبعين، من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب أمين غويري.