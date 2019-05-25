قصة جبل الطور المذكور في القرآن.. تفسير ومعاني

علي القحطاني(صدى):

بدأ الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، أول أيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، بشرح قصة جبل الطور المذكور في القرآن.

وتناول ” المغامسي ” خلقة حلقة اليوم السبت من برنامج ” منابر النور ” المذاع عبر فضائية MBC 1، قصة جبل الطور وتفسير عدد من آيات سورة الطور ومعانيها.

وأوضح أن سورة الطور هي سورة مكية، بدأها الله عز وجل بالقسم ” والطور ” ، لافتصا إلى أن الطور في اللغة يُطلق على أي جبل نُبت فيه الشجر، ولكن المراد هنا طور معين وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل عنده النبي موسى عليه السلام.

كما أشار إلى أن الجبال ترمز على شيء عظيم وتدل على العظمة في الخلق، ويرى بعض العلماء أن “جبل الطور” هو أعظم الجبال؛ إذ كلم الله عنده نبيه موسى.

وشرح ” المغامسي ” خلال البرنامج بعض آيات سورة الطور، منها آية ” كِتَابٍ مَسْطُورٍ* فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ” ، وآية ” وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ” التي استشهد في تفسيرخا بقصة عبدالله بن جدعان.