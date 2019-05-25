السفارة في الفلبين: نواصل البحث عن الطيار الشريف المفقود

مانيلا(صدى):

أكدت سفارة المملكة في الفلبين، اليوم السبت، استمرارها في عمليات البحث وبذل كافة الجهود للعثور على الطيار المواطن عبدالله خالد الشريف المفقود في الفلبين أثناء رحلة طيران تدريبية.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أنها تتواصل مع وزارة الخارجية الفلبينية ووزارة الدفاع وهيئة الطيران المجدني والسلطات الفلبينية ذات العلاقة بشكل مستمر، كما تتابع وزارة الخارجية عمليات البحث.

كما أشارت إلى أنها تحفظت في البداية بناءً على رغبة أسرته، ولكنها أصدرت هذا البيان الآن لكثر الاستفسارات والتساؤلات حول العثور على الطيار المفقود.

ولفتت إلى أنها تلقت بلاغًا من المواطن محمد الشريف المقيم معه شقيقه عبدالله في معهد للطيران، مفيدًا بفقدان الاتصال بشقيقه أثناء رحلة طيران تدريبية برفقة مدربه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل على مدار الساعة للتواصل مع الجهات المختصة الفلبينية، وتم البدء في البحث عن الطيارة المفقودة والطاقم حسب الإحداثيات، فيما أصدرت هيئة الطيران المدني الفلبيني في اليوم التالي 20 مايو بيان رسمي عن فقدان الطائرة وعدم العثور على الطيارين حتى الآن.

اقرأ أيضًا: فقدان الاتصال بطيار سعودي مع مدربه الفلبيني منذ أسبوع