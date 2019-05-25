” نوبة صراخ ” .. رامز جلال ينتقم من بشرى: ” أم أربعه وأربعين ” (فيديو)

القاهرة(صدى):

دخلت الفنانة المصرية بشري في نوبة حادة من الصراخ فور رؤية غوريلا برنامج رامز جلال للمقالب ” رامز في الشلال ” ، حيث شرع رامز بمهاجمتها بزي الغوريلا حتي دخلت في تلك النوبة الهستيرية.

وانتقد الفنان رامز جلال، الفنانة بشرى لتقديمها أغنية ترد بها على ” أنا الملك ” للفنان محمد رمضان، قائلا: ” هو مكلمهاش أساسا عشان ترد عليه، الرجل عمل أغنية أنا الملك، إنتى مالك بـ نمبر ون ” .

وسخر جلال: ” بطلة السبابيب، إخطبوط الفن، أم أربعه وأربعين،، ايه يا استاذ نجيب ساويرس، وبعدين مع بشرى لما دى تبقى درئيسة مهرجان أمل سميحة ايوب تعمل اية ” .

وأضاف: ” البنت مطلقة وجريحة وعايشة فى دور اريد حلا ” ، وكشف رامز للجمهور بأن الفاكهه التى تمدحها بشرى فى بالى بأندونيسيا معجبه بها، طعمها لا يطاق، واصفا ” بشرى ” بأنها ” جبلة ” .