” فيسبوك ” يطلق عملة رقمية جديدة لكسر الحواجز المالية

عادل الحربي(صدى):

يسعى موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” إلى إطلاق عملة رقمية جديدة بحلول عام 2020، والتي يُطلق عليها ” العملة العالمية ” .

ويخطط ” فيسبوك ” إلى تجريب العملة الرقمية الجديدة ” العملة العالمية ” في نحو 12 دولة؛ لتأمين طرقًا رخيصة وآمنة للدفع دون الحاجة إلى حساب بنكي، بالإضافة إلى كسر الحواجز المالية والتنافس مع البنوك وتقليل تكاليف المستهلكين.

والتقى مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، مارك كارني مؤسس البنك المركزي البريطاني خلال الششهر الماضي؛ لمناقشة الفرص والمخاطر المحتملة لإطلاق العملة الرقمية الجديدة.

كما طالب الحصول على مشورة بخصوص قضايا العمل والقوانين التي تحكم إطلاق العملة من سلطة النقد الأمريكية، على أن يُفصح الموقع عن خططه حول هذا الأمر خلال الصيف المقبل.