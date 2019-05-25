فيلانويفا: سأعود إلى تشيلي بعد نهاية عقدي مع الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أعلن محترف نادي الاتحاد، كارلوس فيلانويفا، عن عودته إلى تشيلي بعد نهاية عقده مع الاتحاد في يونيو 2020، كاشفا أن الفريق الأقرب إلى قلبه في تشيلي هو أوداكس إيتاليانو.

وقال اللاعب: ” لقد تبقى عامًا في عقدي وعلى الرغم من أن السوق في المملكة ليس مستقرًا إلى حد كبير، إلا أنني آمل أن أنهي عقدي وأعود بالتأكيد إلى شيلي في يونيو من العام المقبل ” .

وأضاف: ” لدي فريق اوداكس إيتاليانو دائمًا في ذهني ، لأنها المؤسسة التي أشعر أني على دراية جيدة بها وأرغب في العودة واللعب معها. كانت هناك دائما محادثات، كل ستة أشهر أو سنة أتواصل معهم ويسألونني دائمًا ما إذا كنت أريد العودة. ولهذا السبب ، أعتقد أنهم سيكون لهم الأولوية ، لكنك تعرف كيف تكون كرة القدم ” .