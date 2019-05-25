الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر والدول العربية للسودان

القاهرة(صدى):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، دعم مصر الكامل والدول العربية إلى السودان ووقوفهم صف واحد دائمًا.

وأوضح الرئيس السيسي خلال مباحثات ثنائية مع الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي السوداني، أن مصر والدول العربية تطلع لتقديم العون والمؤازرة لشعب السودان كدول شقيقة، لافتًا إلى أن الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عبر حوار شامل.

ومن جانبه، أشار الفريق البرهان أن السودان مستمر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية باليمن ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية، موجهًا الشكر إلى دول الخليج ومصر لمساندتها السودان وشعبه.

واجتمع كل من الرئيس السيسي والفريق البرهان؛ لبحث ملف سد النهضة والسلام مع جنوب السودان، إذ تركز المباحثات المصرية السودانية على زيادة التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.