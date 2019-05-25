هواوي تتلقى ضربة قاسية جديدة

عادل الحربي(صدى):

تستمر الضربات في السقوط فوق رأس شركة ” هواوي ” الصينية للهواتف، إذ تتلقى ضربات موجعة واحدة تلو الأخرى بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير.

وفي ضربة جديدة، منع ” اتحاد إس دي ” شركة هواوي من تصنيع منتجات تتضمن فتحات بطاقات ذاكرة من نوع ” إس دي ” و ” مايكرو إس دي ”

كما حذف الاتحاد شركة هواوي من قائمة الشركات المعتمدة من جانبه؛ استجابة للعقوبات الأمريكية الأخيرة التُي فرضت عليها، في تهديد جديد لها ولمنتجاتها.

وتسعى الشركة إلى إخراجها نفسها من هذه الأزمات والضربات المتلاحقة، إذ تحاول تطوير تقنية خاصة بها باسم ” نانو ميموري كارد ” .

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