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بالفيديو.. عادل الكلباني: ” أفصل النت عشان تعرف أن في البيت ناس “

بالفيديو.. عادل الكلباني: ” أفصل النت عشان تعرف أن في البيت ناس “
علي القحطاني(صدى):

تحدث الداعية الإسلامي عادل الكلباني، اليوم السبت، عن سلبيات وإيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت ” الكلباني ” في برنامجه الرمضاني إلى أنه يجب تنظيم الوقت أثناء التعامل مع الأنترنت وعدم الاندماج فيه، قائلًا: ” إذا أردت أن تعرف أن في البيت ناس يعيشون ” أفصل النت ” .

وأضاف الكلباني: ” أستخدم التقنية بأسلوب حسن لا يؤثر على حياتنا، فكل شيء إذا زاد عن حده انقلب ضده حتى في العبادة ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 55 دقيقة

احبه امام يصلي فقط

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