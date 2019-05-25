بالفيديو.. عادل الكلباني: ” أفصل النت عشان تعرف أن في البيت ناس “

علي القحطاني(صدى):

تحدث الداعية الإسلامي عادل الكلباني، اليوم السبت، عن سلبيات وإيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت ” الكلباني ” في برنامجه الرمضاني إلى أنه يجب تنظيم الوقت أثناء التعامل مع الأنترنت وعدم الاندماج فيه، قائلًا: ” إذا أردت أن تعرف أن في البيت ناس يعيشون ” أفصل النت ” .

وأضاف الكلباني: ” أستخدم التقنية بأسلوب حسن لا يؤثر على حياتنا، فكل شيء إذا زاد عن حده انقلب ضده حتى في العبادة ” .