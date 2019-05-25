بالفيديو.. عادل الكلباني: ” أفصل النت عشان تعرف أن في البيت ناس “
تحدث الداعية الإسلامي عادل الكلباني، اليوم السبت، عن سلبيات وإيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت ” الكلباني ” في برنامجه الرمضاني إلى أنه يجب تنظيم الوقت أثناء التعامل مع الأنترنت وعدم الاندماج فيه، قائلًا: ” إذا أردت أن تعرف أن في البيت ناس يعيشون ” أفصل النت ” .
وأضاف الكلباني: ” أستخدم التقنية بأسلوب حسن لا يؤثر على حياتنا، فكل شيء إذا زاد عن حده انقلب ضده حتى في العبادة ” .
#مع_الكلباني | إذا أردت أن تعرف أن في البيت ناس يعيشون " أفصل النت ".#رمضان_عندنا pic.twitter.com/qKaHgfz4No
— SBC channel (@SBC_Channel) May 25, 2019
تعليق[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 55 دقيقة
احبه امام يصلي فقط