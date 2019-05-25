” التربية الكويتية ” تؤجل إنهاء خدمات 400 وافد

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت مصادر في وزارة التربية الكويتية، تأجيل إنهاء خدمات 400 وافد من منفذي الخدمة في مناطق تعليمية مختلفة حتى إشعار آخر.

وأوضحت المصادر أن هذا الأمر جاء بسبب النقص الحاد الذي تعاني منه المدارس الكويتية، والذي بدأ منذ 2017 بعمليى ” تكويت ” الوظائف لإحلال المواطنين مكان الوافدين.

كما أشارت إلى أن الوزارة مستمرة في سياسة الإحلال على مستوى باقي التخصصات، لافتة إلى أنه تم إنهاء خدمة نحو 750 وافدًا خلال العام الحالي من معلمين وباحثين وقانونيين ومحاسبين وإداريين ومنفذين خدمة.

وتنوي وزارة التربية الكويتية إنهاء خدمات دفعة جديدة من الوافدين العاملين في الوزارة ابتداءً من شهر يوليو المقبل من العاملين في منطقتي حولي والفروانية التعليميتين.