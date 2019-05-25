شاهد صورة نادرة للمسجد الحرام قبل 40 عامًا

نايف السالم(صدى):

انتشرت صورة نادرة للمسجد الحرام قبل 40 عاما، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي جاءت بجانب صورة للحرم في الوقت الحالي.

ونالت الصورة إعجابًا كبيرَا من قِبل المتابعين، حيث أوضحت الصورة مدى التغير الذي طرأ على المسجد الحرام خلال الـ 40 عاما، بعد أن شهد تطورًا كبيرًا.

وظهر الحرم المكي في الصورة النادرة عتم عام حيث أظهر قلب وادي إبراهيم الخليل، والدور تحتضنه من كل جانب وضفتا الوادي تظهران بوضوح على جانبيه تتمثلان في جبالها وانتشرت الدور على سفوحها.

وفي الصورة الثانية بعد أربعين عاماً، شملت التوسعة أغلب الأحياء القديمة وبرزت ساعة مكة التي تعتبر من أهم معالم مكة.