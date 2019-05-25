” عنب وبطيخ ” .. أفضل الفواكه لتفادي الجفاف خلال موجات الحرّ

أميرة خالد(صدى):

تعتبر الفواكه مصدر أساسي للفيتامينات والمعادن والألياف، حيث نصح أطباء بتناول الأطفال والمراهقين والشباب أكثر من حصتين من الفاكهة يومياً.

يُنصح دائماً باختيار الفواكه الغنية بالماء، خاصة خلال أيام الصيام مع وجبة العشاء أو السحور، كما أن المعادن التي توفرها الفواكه تحافظ على توازن السوائل داخل الجسم، ما يعزّز الحماية من الجفاف الذي قد يؤدي إلى عواقب صحية سيئة.

وقال الأطباء إن الحبة الصغيرة والمتوسطة من التفاح تعادل حصة من الفاكهة، بينما يعادل كوب من التوت أو 8 حبات من الفراولة (الفريز) حصة أخرى.

ويذكر أن العنب والبطيخ والشمّام والمانجو والدرّاق من أفضل فواكه الصيف بسبب كمية الماء التي يزود الجسم بها.