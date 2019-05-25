الكشف عن موعد التقديم لبرنامج طويق التعاوني لأتحاد الأمن السيبراني

علي القحطاني(صدى):

كشف أتحاد الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ، عن بدء التقديم في (برنامج طويق التعاوني) لرفع الطاقة الاستيعابية للجهات وتحسين مخرجات التدريب، وذلك بتوفير خطط ومناهج تدريبية فعّالة.

وقال الأتحاد عبر صفحته الرسمية ، أنه من شروط الانضمام للبرنامج:

في حال لم يكن المتدرب خريجاً:

يجب أن يكون منتهياً من دراسة جميع المقررات.

أن يكون التدريب الميداني آخر متطلب.

أن يكون التدريب إلزامياً للتخرج من الجامعة.

يجب التفرغ تماماً أثناء فترة التدريب كاملةً.

الالتزام بجميع تعليمات البرنامج والمشرفين.

وفي حال كان المتدرب خريجاً: يجب التفرغ تماماً أثناء فترة التدريب كاملةً ، والالتزام بجميع تعليمات البرنامج والمشرفين.

وأكد الأتحاد أنه يمكن التقدم للوظيفة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وأشار الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، إلى أنه في حال تم اختيار المتقدم للانضمام في البرنامج، سيتم التواصل معه خلال 14 يوماً، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أعلاه.