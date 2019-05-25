إنقاذ فتاة بعد احتجازها بين جدارين في منزلها بفيفاء

عادل الحربي(صدى):

تمكن الدفاع المدني في محافظة فيفاء، اليوم السبت، من انقاذ طفلة بعد احتجازها في مكان وعر بمنزلها.

وفي التفاصيل ورد إلى غرفة العمليات بالدفاع المدني، بلاغا فجر السبت، يفيد بوجود طفلة في موقع وعر داخل منزلها في ” حقو فيفاء. ”

وعلى الفور انتقلت فرقة تابعة للدفاع المدني إلى المنزل، وتبين أن الطفلة احتجزت بين جدارين بمنزلها بمسافة ١٥ سم بينما نجحت الفرقة في إخراج الطفلة، البالغة من العمر ثلاث سنوات، بمتابعة وإشراف مباشر من مدير إدارة الدفاع المدني بفيفاء المقدم سلمان حسين الفيفي.

وتلقت الطفلة العناية إثر تعرضها لإصابة طفيفة، قبل نقلها للمستشفى لاستكمال العلاج.