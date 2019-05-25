إنقاذ فتاة بعد احتجازها بين جدارين في منزلها بفيفاء
تمكن الدفاع المدني في محافظة فيفاء، اليوم السبت، من انقاذ طفلة بعد احتجازها في مكان وعر بمنزلها.
وفي التفاصيل ورد إلى غرفة العمليات بالدفاع المدني، بلاغا فجر السبت، يفيد بوجود طفلة في موقع وعر داخل منزلها في ” حقو فيفاء. ”
وعلى الفور انتقلت فرقة تابعة للدفاع المدني إلى المنزل، وتبين أن الطفلة احتجزت بين جدارين بمنزلها بمسافة ١٥ سم بينما نجحت الفرقة في إخراج الطفلة، البالغة من العمر ثلاث سنوات، بمتابعة وإشراف مباشر من مدير إدارة الدفاع المدني بفيفاء المقدم سلمان حسين الفيفي.
وتلقت الطفلة العناية إثر تعرضها لإصابة طفيفة، قبل نقلها للمستشفى لاستكمال العلاج.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5278 ] نشر منذ 54 دقيقة
الحمد لله انها بخير شفت صورة احتجازها لكن الدفاع المدني ما قصر بارك الله فيكم
فيصل[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 35 دقيقة
الحمد لله على السلامه في جميع الاحوال ولجميع الاعمار