الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن وظائف شاغرة للرجال بمجال الإطفاء لحملة الدبلوم، للعمل بالهيئة (الجبيل، ورأس الخير) بالمسميات التالية (رجل إطفاء، ورجل إطفاء أول، ومشغل ميكانيكي).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون من حملة مؤهل الدبلوم بعد الثانوي ومدة الدراسة للدبلوم لا تقل عن سنتين ضمن التخصصات التالية (إطفاء والوقاية من الحرائق، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة كيميائية، هندسة الآلات دقيقة وتحكم.

وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة هجرية،- أن لا يقل التقدير عن (جيد، إجادة اللغة الانجليزية، أن لا يقل طول المتقدم عن (170) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن، أن يكون لائقاً صحياً وبدنياً ويجتاز اختبارات الفحص الطبي.

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