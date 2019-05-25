تفاصيل مقطع فيديو ” أريج ” معنفة تبوك: لم تحضر للمركز
أعلن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي، تفاصيل حول ” أريج ” معنفة تبوك بعد تصدر وسم باسمها على ” تويتر ” .
وأكد ” الحربي ” أن أريج تعتبر من الحالات ذات البلاغات المسجلة عن طريق نظام البلاغات 1919، لكنها لم تحضر لمركز الحماية بالرغم من التواصل معها عدة مرات.
وأوضح أنها استجابت للاتصالات بعد أكثر من محاولة وأكدت أنها ترغب في إغلاق البلاغ وأن قضيتها في النيابة، مما استدعى إغلاق البلاغ، لافتًا إلى أن المركز لم يستشعر أن وضعها حرج أو أنها ترغب بتدخل عاجل.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة يظهر على جسدها علامات التعنيف، كما أنه تم حلق شعر رأسها بطريقة غريبة، ليتصدر بعدها مباشرة وسم باسم ” أريج معنفة تبوك ” .
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1128 ] نشر منذ 3 ساعات
اتقوا الله في من ولاكم الله امرهم ..
اتقوا الله …
ولاتقسوا عليهم.وخاصة البنات فأنهن عند اهاليهن مثل الضيوف ..ان تزوجن ذهبن من عندكم فأكرموهن لعل الله يدبر لهن ازواج والاد ..
عوافي[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله …
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5278 ] نشر منذ 52 دقيقة
ان شاء الله سوف تحل مشكلتك و ربنا يحفظك