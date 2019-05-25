تفاصيل مقطع فيديو ” أريج ” معنفة تبوك: لم تحضر للمركز

محمود البلوي(صدى):

أعلن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي، تفاصيل حول ” أريج ” معنفة تبوك بعد تصدر وسم باسمها على ” تويتر ” .

وأكد ” الحربي ” أن أريج تعتبر من الحالات ذات البلاغات المسجلة عن طريق نظام البلاغات 1919، لكنها لم تحضر لمركز الحماية بالرغم من التواصل معها عدة مرات.

وأوضح أنها استجابت للاتصالات بعد أكثر من محاولة وأكدت أنها ترغب في إغلاق البلاغ وأن قضيتها في النيابة، مما استدعى إغلاق البلاغ، لافتًا إلى أن المركز لم يستشعر أن وضعها حرج أو أنها ترغب بتدخل عاجل.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة يظهر على جسدها علامات التعنيف، كما أنه تم حلق شعر رأسها بطريقة غريبة، ليتصدر بعدها مباشرة وسم باسم ” أريج معنفة تبوك ” .