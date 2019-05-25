بالفيديو.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده برفقة طفليه
شارك الفنان محمد رمضان ، جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، احتفاله بيوم ميلاده مع عائلته بعد الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسله ” زلزال ” .
وظهر رمضان في الفيديو وهو يحمل الطفلين ويحتضنهما، بينما كانا يغنيان له بطريقة طريفة مليئة بالبراءة وأمامه قالب حلوى وعدد من الشموع والبالونات الملونة وهديتين من الطفلين.
وعلق على الصورة: ” أجمل عيد ميلاد .. علشان خلصت شغل وروحت لاقيت (علي وكنز ) عملنلي عيد ميلاد صغير زيهم. ربنا يحفظهم هما وحنين بنتي الكبيرة ويحفظ كل أسركم ” .
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