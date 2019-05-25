بالفيديو.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده برفقة طفليه

القاهرة(صدى):

شارك الفنان محمد رمضان ، جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، احتفاله بيوم ميلاده مع عائلته بعد الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسله ” زلزال ” .

وظهر رمضان في الفيديو وهو يحمل الطفلين ويحتضنهما، بينما كانا يغنيان له بطريقة طريفة مليئة بالبراءة وأمامه قالب حلوى وعدد من الشموع والبالونات الملونة وهديتين من الطفلين.

وعلق على الصورة: ” أجمل عيد ميلاد .. علشان خلصت شغل وروحت لاقيت (علي وكنز ) عملنلي عيد ميلاد صغير زيهم. ربنا يحفظهم هما وحنين بنتي الكبيرة ويحفظ كل أسركم ” .