علماء يكشفون عن حشرات صغيرة جدا تعيش على وجهك دون علمك

واشنطن(صدى):

أوضحت الدكتورة ميشيل تراوتوين، الخبيرة في أكاديمية كاليفورنيا للعلوم في سان فرانسيسكو، أنه بتحليل وجوه أكثر من 2000 مشارك في إحدى الدراسات ، تم اكتشاف سوساً صغيراً جداً اسمه “ Demodex ” يعيش في مسام وجه الإنسان، ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة.

قالت الدكتورة ميشيل ، في تقرير إعلامي ، يبدو العث ذو الأرجل الثماني وكأنه نوع من أنواع الديدان الصغيرة العنيدة ، ويعيش عث الوجه في بصيلات الشعر على وجوهنا، ويتغذى على الزهم- وهو الزيت المنتج لمنع جفاف الوجه

ويمكن أن يظل على قيد الحياة مدة أسبوعين فقط، حيث يقوم بالتزاوج ووضع البيوض داخل المسام .

وأضافت ميشيل ، أنه في حين أن معظمنا لن يلاحظ العث أبدا، إلا أنه يمكن أن يسبب مشكلات حادة لدى البعض ، بما في ذلك حالة مرضية تسمى “ demodicosis ” ، تنجم عن كثرة تعداد العث على الوجه مع عدم قدرة الجهاز المناعي على مكافحة الطفيليات.

وقالت ميشيل ، لكن قبل أن تشعر بالذعر، عليك أن تعلم أن عث الوجه لن يسبب لك أي ضرر خطير ، خاصة أن معظمنا يتعايش معه جيدا .