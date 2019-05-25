علماء يكشفون عن حشرات صغيرة جدا تعيش على وجهك دون علمك
أوضحت الدكتورة ميشيل تراوتوين، الخبيرة في أكاديمية كاليفورنيا للعلوم في سان فرانسيسكو، أنه بتحليل وجوه أكثر من 2000 مشارك في إحدى الدراسات ، تم اكتشاف سوساً صغيراً جداً اسمه “ Demodex ” يعيش في مسام وجه الإنسان، ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة.
قالت الدكتورة ميشيل ، في تقرير إعلامي ، يبدو العث ذو الأرجل الثماني وكأنه نوع من أنواع الديدان الصغيرة العنيدة ، ويعيش عث الوجه في بصيلات الشعر على وجوهنا، ويتغذى على الزهم- وهو الزيت المنتج لمنع جفاف الوجه
ويمكن أن يظل على قيد الحياة مدة أسبوعين فقط، حيث يقوم بالتزاوج ووضع البيوض داخل المسام .
وأضافت ميشيل ، أنه في حين أن معظمنا لن يلاحظ العث أبدا، إلا أنه يمكن أن يسبب مشكلات حادة لدى البعض ، بما في ذلك حالة مرضية تسمى “ demodicosis ” ، تنجم عن كثرة تعداد العث على الوجه مع عدم قدرة الجهاز المناعي على مكافحة الطفيليات.
وقالت ميشيل ، لكن قبل أن تشعر بالذعر، عليك أن تعلم أن عث الوجه لن يسبب لك أي ضرر خطير ، خاصة أن معظمنا يتعايش معه جيدا .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13757 ] نشر منذ 9 ساعات
زين بقوم ادورها😊😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74624 ] نشر منذ 8 ساعات
سبحان الله ,,
عوافي[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 7 ساعات
سبحان الله …
العدناني[ عدد التعليقات: 2652 ] نشر منذ 6 ساعات
ههههههههههههه
جبت العيد
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5394 ] نشر منذ 25 دقيقة
صدقناكم